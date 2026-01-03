Παυλίδης... on fire - Real.gr

Η Μπενφίκα δεν έκλεισε όπως θα ήθελε το 2025 (ισοπαλία με την Μπράγκα), με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να «πετά… φωτιές» στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, οι «Αετοί» της Λισσαβώνας επικράτησαν με 3-1 της Εστορίλ, μείωσαν στο -3 από την δεύτερη Σπόρτινγκ κι ελπίζουν σε «στραβοπάτημα» της Πόρτο στην έδρα της Σάντα Κλάρα, το βράδυ της Κυριακής (4/1).

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ φορ ήταν… όλα τα λεφτά για τους «Λουζιτανούς» στη σημερινή αναμέτρηση, καθώς πέτυχε και τα τρία γκολ της νίκης. Στο 34′ με πέναλτι, στο 45’+1 με φοβερό τελείωμα και στο 80′ με σουτ μέσα από την περιοχή.