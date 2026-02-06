Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά από καταγγελία της ΑΕΚ - Real.gr

Ο υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η ΑΕΚ για το μεταξύ τους παιχνίδι της περασμένης Κυριακής (1/2).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να πέταξε μια μικρή ομπρέλα προς την κερκίδα όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της ΑΕΚ, επιδεικνύοντας ανάρμοστη συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή, καθώς διέλαθε της προσοχής του, ούτε καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.