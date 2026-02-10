Βαρύ πένθος για τον Αταμάν: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - Real.gr

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν. Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Τουρκίας έφυγε από τη ζωή η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση προς τον Εργκίν Αταμάν και την οικογένειά του, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, για την απώλεια της μητέρας του.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση προς τον προπονητή, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων στο σύλλογο είναι μαζί του και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

