Βαρύ πένθος για τον Αταμάν: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - Real.gr

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση προς τον Εργκίν Αταμάν και την οικογένειά του, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, για την απώλεια της μητέρας του.
Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση προς τον προπονητή, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων στο σύλλογο είναι μαζί του και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Η δημοσίευση:
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
