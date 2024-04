Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: Πέθανε ο πατέρας του

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια του πατέρα του. Ο Ιμπραήμ Αταμάν έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε ηλικία 90 ετών. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για εκείνον και την οικογένειά του".

Panathinaikos BC AKTOR expresses its deepest sorrow and sincere condolences to Ergin Ataman for the loss of his beloved father. Ibrahim Ataman passed away on Thursday morning, at the age of 90. We stand by our coach and his family in this difficult moment.