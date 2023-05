Πέρασαν 38 χρόνια από την τραγωδία του Χέιζελ - Τα μηνύματα Γιουβέντους-Λίβερπουλ

Από εκείνη την ημέρα του 1985, η λέξη «Χέιζελ» είναι συνώνυμη με την απογοήτευση, τον παραλογισμό, τα γεγονότα σε μια ανίερη νύχτα. Η 29η Μαΐου είναι μια ημερομηνία που αυτή η πληγή πονάει ξανά, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Συγκεντρωνόμαστε σε ανάμνηση με τις οικογένειες και όλα τα αγαπημένα πρόσωπα αυτών των 39 αθώων ανθρώπων. Ήταν εκεί και δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι μαζί μας», ανέφερε η Γουβέντους στα social media.

Η Λίβερπουλ σημείωσε:

«Η Λίβερπουλ θυμάται τους 39 οπαδούς του ποδοσφαίρου που έχασαν τη ζωή τους στο στάδιο Heysel στο Βέλγιο σαν σήμερα πριν από 38 χρόνια».

Ήταν μία ημέρα σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου 1985, όταν «γράφτηκε» μία από τις πιο μαύρες σελίδες σελίδες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Πριν τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, όπου η Γιουβέντους αντιμετώπισε και νίκησε (1-0) την Λίβερπουλ στις Βρυξέλλες, με γκολ-πέναλτι (σ.σ ήταν εκτός περιοχής) του Μισέλ Πλατινί.

Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium on this day 38 years ago.