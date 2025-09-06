Πέρασε από τη Λετονία η Σερβία - Real.gr

Με βασικούς τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ (αντικαταστάθηκε στο 73΄ από τον μέχρι πρότινος μέσο του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς) και τον Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, η Σερβία νίκησε 1-0 στη Ρίγα τη Λετονία, για την 5η αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Το γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και επέτρεψε στους «πλάβι» να φύγουν χωρίς απώλειες από τη Ρίγα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθούν στο Βελιγράδι την Αγγλία, στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026 και οι βαθμολογίες των ομίλων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0

(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 19:00

Ιρλανδία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 21:45

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 21:45

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1

(12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 19:00

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ