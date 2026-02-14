Πέρασε από την Πάτρα το Περιστέρι: 84-77 τον Προμηθέα - Real.gr

Την καλή του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε το Περιστέρι, που επικράτησε με 84-77 του Προμηθέα στην Πάτρα για τη 19η αγωνιστική της GBL, διευρύνοντας το θετικό του σερί.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου σημείωσε την τέταρτη διαδοχική της νίκη και έκτη στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, παρουσιάζοντας σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Στον αντίποδα, ο Προμηθέας γνώρισε την ένατη συνεχόμενη ήττα του.

Το Περιστέρι είχε περισσότερες λύσεις επιθετικά, με τον Ομάρ Πέιν να ολοκληρώνει τον αγώνα με 17 πόντους και τον Τάι Νίκολς να προσθέτει 14, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των Βαν Τούμπεργκεν (10π., 10ρ.) και Καρντένας (12π.) στα τελευταία λεπτά. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Τάκερ σημείωσε 18 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά (4-7 στο 3’) και διατήρησαν μικρό προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (21-24). Στη δεύτερη περίοδο άνοιξαν τη διαφορά έως και τους οκτώ πόντους (33-41 στο 16’), αξιοποιώντας την ευστοχία τους από τα 6,75μ., την ώρα που ο Προμηθέας έμεινε χωρίς τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο. Παρά το 0/9 από την περιφέρεια, οι Πατρινοί έμειναν κοντά στο σκορ χάρη στην αποτελεσματικότητά τους στα δίποντα (15/19) και μείωσαν σε 43-46 στο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Προμηθέας πέρασε μπροστά με το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα (50-48 στο 22’), όμως το Περιστέρι αντέδρασε και το ματς οδηγήθηκε στην 4η περίοδο ισόπαλο 62-62.

Η τελευταία περίοδος έκρινε τα πάντα. Το Περιστέρι προηγήθηκε 62-69, ενώ δύο εύστοχα σουτ του Καρντένας από την περιφέρεια έφεραν τη διαφορά στους εννέα (71-80 στο 36’), δίνοντας σαφές προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, που το διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία λεπτά για να φτάσουν στη νίκη με 84-77.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ 18 (1), Κόουλμαν 12, Πλώτας 7, Μπέλο 7, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Γκραντ 12 (3), Μπαζίνας 9, Καραγιασννίδης 10

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (1), Καρντένας 12 (2), Βαν Τούμπεργκεν 10, Πέιν 17, Ιτούνας, Θωμάκος, Κακλαμανάκης, Χάρις 10 (2), Παπαδάκης 14 (3), Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 2