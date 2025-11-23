Quantcast
«Περίπατος» για τη Ρόμα με Κρεμονέζε και ξανά στην κορυφή - Real.gr
real player

«Περίπατος» για τη Ρόμα με Κρεμονέζε και ξανά στην κορυφή

21:30, 23/11/2025
«Περίπατος» για τη Ρόμα με Κρεμονέζε και ξανά στην κορυφή

Κυριακάτικος «περίπατος» της Ρόμα στην Κρεμόνα, αποδείχθηκε τελικά το ματς κόντρα στην τοπική Κρεμονέζε, για τη 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς νίκησε εύκολα με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Ρώμης δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σουλέ (17′), Φέργκιουσον (64′) και Γουέσλεϊ (69′).

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στον πάγκο των «τζιαλορόσι», με τον τεχνικό Τζιανπέριο Γκασπερίνι να αποβάλλεται στο 68ο λεπτό για διαμαρτυρία στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Νωρίτερα, η Πάρμα με πρωταγωνιστή τον Ματέο Πελεγκρίνο πέτυχε σπουδαία νίκη στη Βερόνα επί της τοπικής ομάδας με 2-1, «βυθίζοντας» ακόμη πιο βαθιά στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Βερόνα έχασε την ευκαιρία να στείλουν νωρίς την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά ο Ορμπαν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι (8′).

Οι «παρμένσι» προηγήθηκαν στο σκορ με τον Πελεγκρίνο (18′), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 65ο λεπτό με τον Τζεοβάνε. Στη συνέχεια έψαξαν και το γκολ της νίκης, αλλά τελικά η Πάρμα ήταν αυτή που το πέτυχε σε μια γρήγορη αντεπίθεση με τον Αργεντινό φορ της, Ματέο Πελεγκρίνο (80′).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

00:13 24/11
Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

17:04 23/11
Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

23:20 23/11
Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

20:25 23/11
Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

23:22 23/11
Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

23:25 23/11
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

15:50 23/11
Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

17:51 23/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved