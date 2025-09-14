«Περίπατος» της Αταλάντα με Λέτσε: 4-1 - Real.gr

Σα σε προπόνηση, η Αταλάντα νίκησε με 4-1 τη Λέτσε, ενώ η Ουντινέζε έφυγε με «διπλό» από το «Ρομέο Ανκονετάνι» (1-0 την Πίζα).

Πανέτοιμη για την πρώτη αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» (17/9) έδειξε πως είναι η Αταλάντα, η οποία με δύο γκολ του Βέλγου διεθνούς, Ντε Κετελάρε, επικράτησε άνετα με 4-1 της Λέτσε, πανηγυρίζοντας το πρώτο εφετινό της «τρίποντο» μετά από δύο ισοπαλίες.

Η Λέτσε, όπως και η Πίζα, παραμένουν χωρίς νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές, καθώς και η «νεοφώτιστη» υπέστη εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε με 0-1.

Με τον Κώστα Τσιμίκα να παρακολουθεί όλο το ματς από τον πάγκο, η Τορίνο έβαλε «φρένο» στο μίνι σερί της Ρόμα στο ξεκίνημα της Serie A. Το υπέροχο γκολ του Σιμεόνε στο 59′ έκρινε την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στο «Ολίμπικο», με την «γκρανάτα» να πανηγυρίσει το πρώτο εφετινό της «τρίποντο» και, μάλιστα, εκτός έδρας και τους «Ρωμαίους» να έχουν την πρώτη τους απώλεια (ήττα;) μετά από δύο σερί νικηφόρα αποτελέσματα.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός είδε τη νέα του ομάδα να χάνει μέσα στη Ρώμη, χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής από τον Γκασπερίνι.