«Περίπατος» της Ρεάλ και προσωρινά στην κορυφή - Real.gr

«Περίπατος» της Ρεάλ και προσωρινά στην κορυφή

07:45, 15/02/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν είχε κανένα πρόβλημα η Ρεάλ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη και να ανεβεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, αναμένοντας το ματς της Μπαρτσελόνα (Δευτέρα με Τζιρόνα).

Η «βασίλισσα» επικράτησε 4-1 με τον Βινίσιους να ευστοχεί σε δύο πέναλτι (25΄,48΄), ενώ από τη βούλα είχε ισοφαρίσει προσωρινά η Σοσιεδάδ.

Παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 16ο λεπτό λόγω αποβολής του Χουάνλου Σάντσεθ, η Σεβίλη κατάφερε να «σώσει» το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Αλαβές σε ένα ματς με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία, για την 24η αγωνιστική της La Liga.

 

