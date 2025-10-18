Πήρε και το ντέρμπι η Μπάγερν και προελαύνει - Real.gr

Ενα καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε αρκετό για τη... σπάταλη Μπάγερν, προκειμένου να αναδειχθεί νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος και να διατηρήσει το απόλυτο νικών, ξεφεύγοντας πέντε βαθμούς στην κορυφή της κατάταξης.

Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Ντόρτμουντ στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσαν να είχαν φτάσει σε σκορ θριάμβου από το πρώτο 45λεπτο, αλλά κατέληξαν να αγχώνονται στο τέλος.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έπαιξε μονότερμα την Μπορούσια στο πρώτο μέρος, δημιούργησε και έχασε σωρεία ευκαιριών (κυρίως με τον Λουίς Ντίας) και τελικά τη λύση έδωσε ο… συνήθης ύποπτος Χάρι Κέιν, που άνοιξε το σκορ στο 22΄. Οι Βεστφαλοί ισορρόπησαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι, αλλά από ολέθριο λάθος του Τζομπ Μπέλιγχαμ ο Ολίσε με… τάκλιν διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών στο 79΄. Πέντε λεπτά αργότερα ο νεοεισλθών Γιούλιαν Μπραντ, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, μείωσε το σκορ και μετέτρεψε σε θρίλερ το φινάλε του ντέρμπι, όμως η Μπάγερν άντεξε στην πίεση και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στις καθυστερήσεις, όμως πάλι ο Ντίας νικήθηκε από τον Κόμπελ σε τετ-α-τετ.