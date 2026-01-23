Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; «Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ» - Real.gr

Συνδέουν τον ΠΑΟΚ με την περίπτωση του Χόρχε Σάντσες!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο στο Super Deportivo, τονίζοντας πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των ασπρόμαυρων για τον δεξιό μπακ της Κρουζ Αζούλ.

Μάλιστα, ο Αργεντινός ρεπόρτερ κάνει λόγο για πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά στη μεξικανική ομάδα και σημειώνει πως έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το κόστος της μεταγραφής.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 28χρονος δεν θα ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ ο ΠΑΟΚ από την Κρουζ Αζουλ έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Γιώργο Γιακουμάκη το περασμένο καλοκαίρι.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Σάντσες μετράει 18 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ, με τους Μεξικανούς να βγάζουν από τα ταμεία τους 3 εκατ. ευρώ το 2024 για να τον κάνουν δικό τους από τον Άγιαξ.

¿Mexicano en Europa?

PAOK de Grecia abre negociaciones para reforzarse con Jorge Sánchez, elemento de @CruzAzul 🚂

Informa @CLMerlo https://t.co/tYj9f3S3Jm — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) January 22, 2026



ΠΗΓΗ: filathlos.gr