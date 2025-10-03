Πήρε το χρυσό ο Νάσος Γκαβέλας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου - Real.gr

Ο 25χρονος Παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023 στο Παρίσι.

Ο Νάσος Γκαβέλας συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο Παραθλητισμό, κατακτώντας ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί, τερμάτισε πρώτος στα 100 μ. Τ11 με χρόνο 10.96, έχοντας στο πλευρό του τον οδηγό Δημήτρη Χρυσάφη. Ο 25χρονος Παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023 στο Παρίσι.

Με αυτή την επιτυχία, ο Γκαβέλας συνέχισε να εμπλουτίζει τη μοναδική συλλογή χρυσών μεταλλίων που έχει δημιουργήσει. Στο ενεργητικό του μετρά ήδη δύο κορυφαίες κατακτήσεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), καθώς και ευρωπαϊκές διακρίσεις με τις πρωτιές στα 100 μ. Τ12 το 2018 στο Βερολίνο και το 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες της ημέρας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους Τ37 με άλμα στα 5,85 μ., ενώ ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό των 1.500 μ. Τ20, σημειώνοντας την 8η καλύτερη επίδοση με χρόνο 4:11.75.

