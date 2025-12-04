Euroleague: Πήρε το... θρίλερ και παρέμεινε κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ - Real.gr

«Καρδιοχτύπησε» η Χαποέλ Τελ Αβίβ απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, αλλά τελικά με ανατροπή υπερασπίστηκε την… ουδέτερη έδρα της στη Βουλγαρία, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 10-4. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 87-80 των Γάλλων, για την 14η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους στην 11η ήττα τους.

Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στο 34΄ στο -11 (66-77), αλλά βρήκαν το… ξέσπασμα που αναζητούσαν από την αρχή του αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Μπλέικνι απάντησαν με σερί 17-0(!) για το προσπέρασμα στο 39΄ (83-77), «κλειδώνοντας» την επιστροφή τους στις νίκες, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κορυφαίος των νικητών που τα… έσπασαν από τα 6,75 (5/18 τρίποντα) ο Νταν Ουτούρου με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Αντόνιο Μπλέικνι και Τζόναθαν Μότλεϊ. Από τη Βιλερμπάν, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι του Νάντο ντε Κολό για την έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-41, 64-64, 87-80