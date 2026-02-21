Πήρε βαθμό η Οβιέδο, που έχασε «χρυσή» ευκαιρία - Real.gr

Με δύο γκολ του Φεντερίκο Βινιάς η Οβιέδο βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο Σοσιεδάδ κόντρα στην τοπική Ρεάλ, σ' ένα απίθανο ματς στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της LaLiga, αλλά δεν μπόρεσε ν' αντέξει την ασφυκτική πίεση των Βάσκων και λύγισε στα τελευταία λεπτά, με το σκορ να γινεται 3-2, παίρνοντας όμως τελικά το βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις (3-3).

Ο Ουρουγουανός φορ αιφνιδίασε την άμυνα των γηπεδούχων και μέσα σ’ ένα τρίλεπτο (50′ και 52′) κατάφερε να στείλει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα τους.

Η συνέχεια ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τη Σοσιεδάδ, η οποία κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να προηγηθεί στο σκορ με δύο γκολ του Οσκαρσον (64′, 90′) κι ένα του Κροάτη στόπερ, Τσαλέτα Τσαρ στο 87ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και κατάφεραν να βρουν το «χρυσό» γκολ της ισοφάρισης με τον Μπαϊγί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διατηρώντας κάποιες (ελάχιστες) ελπίδες ώστε τελικά να παραμείνουν τελικά στην κατηγορία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ