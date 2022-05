Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Σίνισα Μιχαϊλοβιτς

Το θετικό είναι πως ο οργανισμός του Σίνισα Μιχαϊλοβιτς ανταποκρίθηκε θετικά στις χημειοθεραπείες και οι γιατροί του έκριναν καθησυχαστικά τα σημάδια, δίνοντάς του το ελεύθερο να επιστρέψει στην οικογένειά του, στη Ρώμη.

Ακόμη και από το νοσοκομείο, ο Σέρβος προπονητής είχε παφή με την ομάδα και μιλούσε στους παίκτες μέσω βιντεοκλήσης, αν και τα καθήκοντά του στους «ροσομπλού» έως το τέλος της σεζόν ανέλαβε ο βοηθός του, Μίροσλαβ Τανίγκα.

Ο βοηθός του, Μίροσλαβ Τανίγκα, θα ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή. Οι δύο τους είναι... ισόβιοι φίλοι, τα σπίτι τους ήταν κοντά, έπαιξαν μαζί στη Βοϊβοντίνα και τον Ερυθρό Αστέρα και ήταν ο ένας μάρτυρας του άλλου στους αντίστοιχους γάμους του. Ο Μιχαϊλοβιτς θα παρακολουθεί τα πάντα, προπόνηση και αγώνες, ενώ θα είναι σε επικοινωνία με τον Τανίγκα, ο οποίος θα μεταφέρει στους παίκτες τις οδηγίες του. Σε αυτό το διάστημα, από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου έως σήμερα, η Μπολόνια σημείωσε έξι σερί ματς χωρίς ήττα, κάτι που η Μπολόνια δεν είχε πετύχει από τον Απρίλιο του 2012.

Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant'Orsola Hospital and is in good condition.

