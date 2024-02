Πήρε Καμπράλ και Βέζο ο Ολυμπιακός

Οι δύο μεταγραφές έγιναν θρίλερ λόγω πίεσης χρόνου, αλλά τελικά πριν από λίγο ο Ολυμπιακός δήλωσε στην ΕΠΟ την απόκτηση των δύο παικτών, όπως και τη διακοπή του δανεισμού του Τζάκσον Πορόζο.

Η ανακοίνωση για τον Καμπράλ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζοβάνε Εντουάρντο Μπόρζες Καμπράλ. Ο 25χρονος εξτρέμ γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1998 στο Πράσινο Ακρωτήρι και σε ηλικία 16 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Sporting, προερχόμενος από την Grémio Nhagar της χώρας του. Αφού αγωνίστηκε στην U17, στην U19 και στη δεύτερη ομάδα της Sporting, πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2017.

Τον Ιανουάριο του 2022 παραχωρήθηκε στη Lazio με τη μορφή δανεισμού και το ίδιο συνέβη τον Αύγουστο του 2023, στη Salernitana. Ο Καμπράλ έχει κάνει 107 συμμετοχές με τη Sporting, με απολογισμό 21 γκολ και 18 ασίστ. Εφέτος με τη Salernitana σε 13 συμμετοχές πέτυχε δύο τέρματα.

Είναι εννέα φορές διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι, με το οποίο συμμετέχει στο εφετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Με τη Sporting έχει αγωνιστεί σε Champions League και Europa League, ενώ εφέτος έχει παίξει σε 13 ματς με τη Salernitana, εκ των οποίων τα 12 στη Serie A».

Η ανακοίνωση για τον Βέζο:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ρούμπεν Μιγκέλ Νούνες Βέζο.

Γεννημένος στις 25 Απριλίου 1994, στην πόλη Σετούμπαλ, σε ηλικία 11 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της τοπικής Vitória, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στην Primeira Liga τη σεζόν 2013-2014. Τον Ιανουάριο του 2014 και αφού πραγματοποίησε 14 συμμετοχές με τη Vitória, πήρε μεταγραφή στη Valencia.

Τον Αύγουστο του 2016 παραχωρήθηκε δανεικός στη Granada και τον Ιανουάριο του 2019 στη Levante, η οποία τον Ιούλιο του ίδιου έτους τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Valencia.

Ο 29χρονος αμυντικός μετρά 165 συμμετοχές με τη Levante, 84 με τη Valencia και 19 με τη Granada. Έχει αγωνιστεί με την U19, την U20 και την U21 της εθνικής Πορτογαλίας. Εφέτος έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια με τη Levante, ενώ στην καριέρα του έχει παίξει τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League».

