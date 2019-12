Πιτίνο: «Η μεταγραφή δεν είναι λύση...»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον Ρικ Πιτίνο η ενδεδειγμένη λύση είναι... η ατομική βελτίωση!

Have to do something drastic with our rebounding. Our point guard cannot be our leading rebounder. Bringing someone in at this time is not the solution. Getting in better condition and working on player development is the Answer!