Πλήγμα για τη Γερμανία: Εκτός Ευρωμπάσκετ 2025 ο Βόιγκτμαν - Real.gr

Λίγο μετά τη νέα ισοπεδωτική εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία (τη νίκησε με 120-57), η Εθνική Γερμανίας έλαβε δυσάρεστα νέα...

Όπως ανακοινώθηκε, ο σέντερ Γιοχάνες Βόιγκτμαν τίθεται εκτός Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Νωρίτερα, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Γερμανίας είχε γνωστοποιήσει πως ο έμπειρος παίκτης μεταφέρθηκε στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία στο τραυματισμένο του γόνατο.

Ο Βόιγκτμαν, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, αγωνίστηκε σε μόλις δύο αγώνες της φάσης των ομίλων, με μέσο όρο 1,5 πόντο, 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Η απουσία του αναμένεται να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής παικτών όπως ο Ντάνιελ Τάις και ο Ίσαακ Μπόνγκα.

Η Γερμανία παραμένει αήττητη στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 4-0 (έχει ήδη προκριθεί στους «16») και απομένει μόνο ένας αγώνας στην Α΄ φάση, αυτός απέναντι στην «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου Φινλανδία (3/9, 20:30).