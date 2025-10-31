Πλήγμα με τον Ντε Κολό στην Βιλερμπάν - Real.gr

Η Βιλερμπάν θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς τον Ναντό Ντε Κολό για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όπως αποκάλυψε η Progres.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε στον μηρό κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις για την 8η αγωνιστική της Euroleague, και έτσι τίθεται εκτός δράσης, προσθέτοντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» για τον προπονητή Πιερίκ Πουπέ.

Υπενθυμίζουμε ότι στην λίστα των τραυματιών της ομάδας βρίσκονται ήδη οι Τομά Ερτέλ, Σακίλ Χάρισον και Εντουίν Τζάκσον.

Μέχρι στιγμής στην φετινή διοργάνωση ο Ντε Κολό έχει πραγματοποιήσει επτά εμφανίσεις, μετρώντας 12.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

