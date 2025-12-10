Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Γουόρντ - Real.gr

Ο Τάισον Γουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Τάισον Γουόρντ ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου, μια κατάσταση που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Η απουσία του, έστω και προσωρινή, αποτελεί πλήγμα για την ομάδα του, ο οποίος χάνει έναν παίκτη με ενέργεια, αθλητικότητα και σημαντική συνεισφορά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές τόσο για την αποθεραπεία όσο και για την επιστροφή του Αμερικανού φόργουορντ σε φουλ ρυθμούς, με το ιατρικό επιτελείο να ακολουθεί συντηρητική αποκατάσταση ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο υποτροπής.

Μέχρι τότε, η ομάδα καλείται να προσαρμοστεί, αναζητώντας εσωτερικές λύσεις για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Γουόρντ στο ροτέισον και στη συνολική δυναμική της.

Πηγή: Filathlos.gr