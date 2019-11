Πλήγμα για τη Ferrari: Ο Λεκλέρκ χτύπησε τον Φέτελ και εγκατέλειψαν και οι δύο

Πηγή: filathlos.gr

Ο πρώτος επιχείρησε να προσπεράσει στην ευθεία τον δεύτερο, ο Γερμανός έκανε όμως μια μικρή κίνηση προκειμένου να κρατήσει τη θέση του. Μοιραία, τα δύο μονοθέσια ακούμπησαν ελαφρά (οι ρόδες τους), σε μια επαφή, όμως, που έφτανε προκειμένου αμφότεροι να δουν τα ελαστικά τους να διαλύονται και να γράφεται με αυτόν τον τρόπο ο επίλογος της προσπάθειάς τους στον αγώνα.

Disastrous day for Ferrari. Hard to put this crash on either Vettel or Leclerc. Looking forward to stewards’ decision. #BrazilianGP#F1pic.twitter.com/BnEO5nKpha