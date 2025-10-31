Πλήρης περιμένει τον ΠΑΟΚ ο Άρης - Real.gr

Με πληρότητα στη σύνθεσή του, προσδοκώντας να διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα -μετά την εκτός έδρας επιτυχία που «έγραψε» το περασμένο Σάββατο (25/10) απέναντι στον Πανιώνιο- ετοιμάζεται ο Αρης να υποδεχτεί αύριο, στο Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ).

Παιχνίδι το οποίο, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα από την ΚΑΕ, θα παρακολουθήσει διά ζώσης -όπως το έπραξε για πρώτη φορά, στις αρχές Οκτωβρίου, στο ευρωπαϊκό ματς κόντρα στο Αμβούργο- ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων», Ρίτσαρντ Σιάο.

Για τη μάχη με τον «Δικέφαλο», με την οποία θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας -για το ελληνικό πρωτάθλημα- ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Χρήστος Χασανίδης. Ο βοηθός προπονητής στον Άρη επισήμανε: «Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα ο οποίος όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το κλασικό ντέρμπι της πόλης, το οποίο εύλογα έχει τις ιδιαιτερότητές του. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ θετικά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ταλέντο στο ρόστερ του και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί και πιστοί στο πλάνο μας, για να πάρουμε το αποτέλεσμα που έχει ανάγκη η ομάδα, ώστε να αρχίσει να αναρριχάται και βαθμολογικά, αλλά και ο κόσμος μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά θα γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Εμείς πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα και να έχουμε καλές συνεργασίες στην επίθεση, ενώ καθοριστική έκβαση θα παίξει η μάχη των ριμπάουντ αλλά και η αναλογία ασίστ-λαθών».

