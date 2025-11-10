Πλησίασε την Ρεάλ Μαδρίτης με σόου του Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι μπλαουγκράνα ανέβηκαν στους 28 βαθμούς, με την βασίλισσα να έχει 31 στην πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Βιγιαρεάλ, την οποία προσπέρασαν οι Καταλανοί με την επικράτησή τους.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 10′, όμως η Θέλτα ισοφάρισε άμεσα με τον Σέρχιο Καρέιρα. Ο Πολωνός στράικερ έκανε το 2-1 στο 28′, πριν ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ισοφαρίσει ξανά στο 40′.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε ξανά μπροστά τους μπλαουγκράνα (3-2), ενώ στο 75′ ο Λεβαντόφσκι ολοκλήρωσε το χατ – τρικ του με κεφαλιά για το τελικό 4-2.
Η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρι με τον Γιαμάλ στο 88′ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φρένκι Ντε Γιονγκ στις καθυστερήσεις.
