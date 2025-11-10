Πλησίασε την Ρεάλ Μαδρίτης με σόου του Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Συνέχισε το… κυνήγι με τεσσάρα η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ νίκησε 4-2 την Θέλτα στο Βίγκο και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νωρίτερα γκέλαρε κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι μπλαουγκράνα ανέβηκαν στους 28 βαθμούς, με την βασίλισσα να έχει 31 στην πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Βιγιαρεάλ, την οποία προσπέρασαν οι Καταλανοί με την επικράτησή τους.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 10′, όμως η Θέλτα ισοφάρισε άμεσα με τον Σέρχιο Καρέιρα. Ο Πολωνός στράικερ έκανε το 2-1 στο 28′, πριν ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ισοφαρίσει ξανά στο 40′.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε ξανά μπροστά τους μπλαουγκράνα (3-2), ενώ στο 75′ ο Λεβαντόφσκι ολοκλήρωσε το χατ – τρικ του με κεφαλιά για το τελικό 4-2.

Η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρι με τον Γιαμάλ στο 88′ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φρένκι Ντε Γιονγκ στις καθυστερήσεις.

