Πλησιάζει η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ - Τον δήλωσε στην Euroleague ο Ολυμπιακός - Real.gr

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο Γάλλος σέντερ των ερυθρόλευκων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μουσταφά Φαλ δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στην Euroleague και πλέον έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τους Πειραιώτες είτε στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, είτε στα Playoffs, είτε στο Final Four, αν φυσικά οι ερυθρόλευκοι φτάσουν εκεί.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μια ανάσα από το όριο των 20.

Ο Φαλ είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο του 2025, κατά την διάρκεια των τελικών της GBL. Είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου, έναν από τους πιο φρικτούς τραυματισμούς, εννέα μήνες μετά όμως δείχνει ότι πλέον μετράει αντίστροφα.