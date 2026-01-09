Quantcast
Ποδαρικό στο 2026 κάνει η Super League με δυνατά παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr
real player

Ποδαρικό στο 2026 κάνει η Super League με δυνατά παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

11:30, 09/01/2026
Ποδαρικό στο 2026 κάνει η Super League με δυνατά παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

• Άρης-ΑΕΚ με πολλά Bet Builder Ready

Η Super League επιστρέφει το Σαββατοκύριακο, μετά τη διακοπή της για τις γιορτές. Κάνει ποδαρικό στο 2026 με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Το Σάββατο, στις 19:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Την Κυριακή, στις 19:30, γίνεται στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο ματς της 16ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ.

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 37 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 36 και ο ΠΑΟΚ με 35.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Μαζί με τη Super League επιστρέφει και η Bundesliga. Στην 16η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ (Παρασκευή 21:30) και Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (Σάββατο, 19:30).

Η Serie A συνεχίζεται με τα ματς της 20ής αγωνιστικής και τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι (Κυριακή, 21:45).

Στην Ισπανία γίνεται ο τελικός του Super Cup Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή, 21:00), ενώ διεξάγονται και 8 παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής.

Στην Αγγλία διακόπτεται η Premier League για να γίνουν οι αγώνες της φάσης των «64» του Κυπέλλου. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Τότεναμ-Άστον Βίλα (Σάββατο, 19:45) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (Κυριακή, 18:30).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα  ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

 Bet Builder Ready για τα παιχνίδια της Super League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για τα παιχνίδια της Super League:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

  • Over 0.5 Ολυμπιακός γκολ & Over 5.5 Ολυμπιακός κόρνερ
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

  • Over 0.5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

 Άρης-ΑΕΚ

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ
  • Under 2.5 γκολ & Under 10.5 κόρνερ

 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

  • Over 0.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved