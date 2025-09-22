Ποδόσφαιρο-44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, κορυφαίος Έλληνας ο Κωνσταντέλιας - Real.gr

Καλύτερη Ελληνίδα η Χατζηνικολάου και κορυφαίος ξένος ο Ελ Κααμπί.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βράβευσε τους καλύτερούς του και τις καλύτερές του -εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων- για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, σε μία πάρα πολύ όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Μετά την πρώτη ομιλία του προέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργου Μπαντή, ακολούθησαν οι πρώτες «ειδικές» βραβεύσεις προσώπων που ξεχώρισαν και τίμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ενέργειες που έμειναν χαραγμένες στο πέρασμα της περσινής σεζόν.

Πρώτα απ’ όλα προβλήθηκε η ενέργεια των Κωνσταντέλια και Πήλιου να δώσουν τη φανέλα τους σε έναν νεαρό φίλο της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ, ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη βράβευσή του, στέλνοντας τις ευχαριστίες του με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή.

Ακολούθως βραβεύτηκαν οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι τις ποδοσφαιρικές καριέρες τους. Τον Νίνη μάλιστα, βράβευσε ο προπονητής που τον έριξε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για τη βράβευση του Έλληνα άσου, μέσα σε μία πολύ συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

Κορυφαίος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, ψηφίστηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ πέρσι με τους Πειραιώτες. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης (σ.σ. Νίκος Παπαδόπουλος, Μίλαν Ράσταβατς) θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο». Όσο για το ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος του, έπειτα από την κατάκτηση του Conference League και το περσινό νταμπλ, ο Βάσκος τεχνικός απάντησε:

«Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ο οποίος τόνισε πως «…είμαι ευτυχισμένος που ψηφίστηκα καλύτερος ξένος. Εύχομαι να είμαι εδώ και την επόμενη χρονιά.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου για όλα και τη γυναίκα μου που με στηρίζουν. Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας και ξέρω ότι θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και γιατί όχι το Champions League (σ.σ. χαμογέλασε)».

Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ο οποίος υπογράμμισε απ’ την πλευρά του: «Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Να έχουμε μία χρονιά χωρίς βία κι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών -όπου υπήρχαν 7 Έλληνες- κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί), ενώ καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα.

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό ψηφίστηκε η Βεατρίκη Σαρρή της Έβερτον. Τρία βραβεία πήρε συνολικά ο Κωνσταντής Τζολάκης ως καλύτερος τερματοφύλακας, ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας, αλλά και για τις σπουδές του.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών κυριάρχησε η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ με 4 ποδοσφαιρίστριες (Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη, Χατζηνικολάου), ενώ τρία βραβεία πήρε η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ ως καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.

Την παράσταση… έκλεψε ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος κατά τη βράβευση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, βλέποντας στο ακροατήριο τον Σεμπαστιάν Λέτο (κορυφαίος προπονητής στον Β’ όμιλο της Super League 2), ευχήθηκε σύντομα να γίνει ο Αργεντινός ο επόμενος που θα «σηκώσει» πρωτάθλημα ως παίκτης κι ως προπονητής με τον Παναθηναϊκό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 44Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠΠ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Super League 1 (Βραβείο Τζορτζ Μπάλντοκ)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Super League 2, Α’ Όμιλος

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ

Super League 1

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α’ Όμιλος

Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Super League 1 (Καλύτερος προπονητής)

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α’ Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Σεμπάστιαν Λέτο (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ

Super League 1 (Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής)

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α’ Όμιλος (Υπήρξε ισοψηφία των τριών παικτών)

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’), Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου), Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νταρζάνου Μαρίνα (Παναθηναϊκός)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Παπαπέτρου Τάσος

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Super League 1

Χεφτέ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)

Super League 2, Α’ Όμιλος

Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά), Οκόχ (Αστέρας Τρίπολης Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α’ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

SUPER LEAGUE 1 – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Λορέν Μορόν (Άρης)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Μαρίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ)

Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)

Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)

Ελένη Σαΐχ (Αστέρας Τρίπολης)

Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης)

Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ)

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)

Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ζέκα Γκονσάλβες Γιάννης Φετφατζίδης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Δανάη Σιδηρά, Χριστιάννα Κιάμου.