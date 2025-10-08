Quantcast
Ποδόσφαιρο: Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020 - Real.gr
23:40, 08/10/2025
ΠΗΓΗ: Χ

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταδικαστεί το 2020 για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών.

Η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για επεισόδιο που είχε στη Μύκονο το 2020, αναβλήθηκε ξανά για τέταρτη φορά λόγω «μη μεταφρασμένων εγγράφων». Η ακρόαση στη Σύρο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου, έχει πλέον οριστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.

Ο Μαγκουάιρ, που δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως, είχε συλληφθεί μετά από καβγά με μέλη της οικογένειάς του έξω από μπαρ τον Αύγουστο του 2020.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταδικαστεί το 2020 για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, αλλά η καταδίκη του ακυρώθηκε μετά από έφεση και εκ νέου επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η πλευρά του Μαγκουάιρ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η δίκη, ενώ ο δικηγόρος του αστυνομικού που συμμετείχε στο επεισόδιο, Ζαν-Ζακ Παραντίσις, δήλωσε στο Sky Sports News ότι «ο μεταφραστής του δικαστηρίου δεν έχει ακόμη μεταφράσει στα αγγλικά τα έγγραφα που ζήτησε η ομάδα του Μαγκουάιρ».

Ο Dr. Παραντίσις μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, πριν εκπνεύσει η προθεσμία παραγραφής το 2028.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

