Ποδόσφαιρο: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Κέβιν Κίγκαν - Real.gr

Ο πρώην επιθετικός και προπονητής της Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (7/1) η παλιά του ομάδα, Νιούκαστλ.

«Ο Κέβιν Κίγκαν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση συνεχιζόμενων συμπτωμάτων στην κοιλιά. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν διάγνωση καρκίνου και ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία», ανέφερε η ομάδα της Premier League, στην οποία ο Κίγκαν υπήρξε τόσο παίκτης όσο και προπονητής.

Ο 74χρονος Κίγκαν είχε λαμπρή καριέρα ως ποδοσφαιριστής, με θητείες γεμάτες τίτλους στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο. Ως προπονητής, πλησίασε τον τίτλο της Premier League με τη Νιούκαστλ πριν περάσει μια πιο δύσκολη περίοδο στην Εθνική Αγγλίας.

Ως παίκτης, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα First Division με τη Λίβερπουλ, καθώς και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, δύο Κύπελλα UEFA και ένα FA Cup. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία, κατέκτησε την Bundesliga με το Αμβούργο κι αναδείχθηκε δύο φορές Ευρωπαίος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς, πριν επιστρέψει στην Αγγλία για να αγωνιστεί σε Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ.

Με το παρατσούκλι «King Kev», ο Κίγκαν σημείωσε 204 γκολ σε 592 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε συλλόγους. Στην Εθνική Αγγλίας κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ, ενώ ήταν αρχηγός σε 31 παιχνίδια.

Ως προπονητής, είχε δύο θητείες στη Νιούκαστλ και τερμάτισε δεύτερος στην Premier League τη σεζόν 1995-96 πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ηγηθεί της βαθμολογίας για μεγάλο μέρος της σεζόν.

Το 1999 διαδέχθηκε τον Γκλεν Χοντλ ως προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα πέρα από τη φάση των ομίλων στο Euro 2000 και αποχώρησε αργότερα εκείνη τη χρονιά, μετά την ήττα από τη Γερμανία στον τελευταίο αγώνα που διεξήχθη στο παλιό Wembley.