Ποδόσφαιρο: Δίκαια στον τελικό Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ (2-0 τον Παναθηναϊκό) - Real.gr

Όπως στη Λεωφόρο, έτσι και στην Τούμπα, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα και ήταν εκείνος που (ουσιαστικά) έκανε τη διαφορά στην ημιτελική σειρά ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με δύο νίκες, 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στη Θεσσαλονίκη, οι «ασπρόμαυροι» προκρίθηκαν για 24η φορά στην ιστορία τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, το τρόπαιο του οποίου θα διεκδικήσουν απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου.

Ο πρώην άσος – μεταξύ άλλων – του ΟΦΗ σκόραρε στο 71ο λεπτό, έχοντας περάσει ως αλλαγή στο πρώτο μέρος στο παιχνίδι. Τον… μιμήθηκε λίγο πριν το φινάλε ο Δημήτρης Χατσίδης (87’), που κι αυτός είχε μπει στο ματς μαζί με τον Γιακουμάκη. Και με συνολικό σκορ 3-0 οι δυο τους «χάρισαν» ακόμη έναν τελικό στον Ράζβαν Λουτσέσκου, τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προσπάθησε να μείνει «ζωντανή» ως τα τελευταία λεπτά για να διεκδικήσει την πρόκριση, αλλά ήταν ακίνδυνη επιθετικά.

Συγκριτικά με το ντέρμπι στου Χαριλάου, ο Λουτσέσκου άλλαξε τον τερματοφύλακα και τους στόπερ, στη μεσαία γραμμή επανέφερε τον Σουαλιό Μεϊτέ αντί του Χρήστο Ζαφείρη ενώ στην επίθεση οι Ανέστης Μύθου και Τάισον ξεκίνησαν αντί των Γιακουμάκη και Κιρίλ Ντεσπόντοφ (τραυματίας). Ο Μπενίτεθ, από την πλευρά του και σε σχέση με το ντέρμπι «αιωνίων», κράτησε ίδια τα 9/11, επαναφέροντας τους Τάσο Μπακασέτα και Αχμέντ Τουμπά στο αρχικό σχήμα αντί των Μανώλη Σιώπη και Τιν Γέντβαϊ, αντίστοιχα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε υπό έντονη βροχόπτωση, με τις δυο ομάδες να πιέζουν, θέλοντας να οδηγήσουν σε λάθη. Από ένα τέτοιο του Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο Αντώνης Τσιφτσής πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Βιθέντε Ταμπόρδα (5’) ενώ από ένα άλλο του Τουμπά, το μονοκόμματο σουτ του Μεϊτέ (8’) πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αλμπάν Λαφόν. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο πρώην τερματοφύλακας της Ναντ έδιωξε σε κόρνερ το – ακόμη ένα – μακρινό σουτ του Γάλλου μέσου.

Στη συνέχεια οι δυο ομάδες προσαρμόστηκαν, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι, αλλά τον Παναθηναϊκό να αμύνεται αποτελεσματικά – χωρίς πάντως να απειλεί ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό πως επόμενο σημαντικό γεγονός στο ματς ήταν ο (μυϊκός) τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα στο 37’, με τον Λουτσέσκου να βγάζει και τον Μύθου, βάζοντας Χατσίδη και Γιακουμάκη.

Ο τελευταίος, με το που μπήκε, μετά από εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ανάγκασε με καρφωτή κεφαλιά σε εντυπωσιακή, ενστικτώδη επέμβαση τον Λαφόν, στην καλύτερη φάση των πρώτων 45’+2’ λεπτών. Αν μη τι άλλο, στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» βγήκε με εμφανώς μεγαλύτερη διάθεση να επιτεθεί. Ο Σαντίνο Αντίνο (47’) έσωσε μια «σκοτωμένη» μπαλιά, έκανε το σλάλομ αλλά την ώρα του σουτ γλίστρησε κι αστόχησε.

Όπως και, στην άλλη πλευρά, ο Τάισον (53’) σούταρε πολύ ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κι αφού το χρονόμετρο ξεπέρασε τη μία ώρα παιχνιδιού, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ο Μπενίτεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή. Τα σχέδια του Ισπανού, όμως, ανατράπηκαν σχετικά γρήγορα. Τάισον και Χατσίδης συνεργάστηκαν, ο 19χρονος γύρισε στη μικρή περιοχή κι ο πεσμένος Γιακουμάκης, με διπλή προσπάθεια, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 71ο λεπτό.

Ο Μπενίτεθ έδωσε την ευκαιρία στον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να κάνει το ντεμπούτο του με τους «πράσινους» όμως τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά. Όχι όμως για το να βρει ο ΠΑΟΚ και δεύτερο γκολ. Ο Λαφόν θέλησε να βρει με τα χέρια τον Ανάς Ζαρουρί, ο Μαροκινός δεν το κατάλαβε, ο Χατσίδης έκλεψε και τροφοδότησε τον Γιακουμάκη. Το σουτ του Έλληνα φορ απέκρουσε ο Λαφόν, αλλά στην επαναφορά ο Χατσίδης πλάσαρε άμεσα στην κενή εστία για το τελικό 2-0.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό σε τρεις διοργανώσεις κι έχει πια μπροστά του το (νέο) ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, προτού υποδεχθεί τη Θέλτα (Πέμπτη 19/2, 19:45) για τα Play Off του UEFA Europa League. Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στο εντός έδρας ματς με την ΑΕΛ (15/2, 21:00) κι ενώ κι εκείνος έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ίδια φάση και διοργάνωση με τους «ασπρόμαυρους», περιμένοντας τη Βικτόρια Πλζεν στη Λεωφόρο (19/2, 22:00).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (39’ Χατσίδης), Τάισον (81’ Ζαφείρης), Μύθου (39’ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (77’ Γιάγκουσιτς), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63’ Ζαρουρί), Κοντούρης (81’ Κάτρης), Μπακασέτας (63’ Ρενάτο), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (63’ Σφιντέρσκι).

*Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες, ο Ράφα Μπενίτεθ και μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού κατέθεσαν στεφάνι μπροστά στη θύρα 4 για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.