Ποδόσφαιρο: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Μαρσιάλ στη Μοντερέι - Real.gr

Ο Γάλλος επιθετικός αποτελεί, πλέον, και τυπικά παρελθόν από τους «κιτρινόμαυρους», μετά από έναν χρόνο παραμονής στην OPAP Arena και συμμετοχή σε 24 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ στη μεξικάνικη Μοντερέι ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (12/9) η ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο αθηναϊκός σύλλογος: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Αντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.

Αντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».