Ποδόσφαιρο: Η προαναγγελία του Παναθηναϊκού για την «καταιγίδα» Αντίνο - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η υπόθεση του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ έχει «κλειδώσει».

Το «τριφύλλι» προχώρησε σε ανάρτηση μέσω της οποίας ουσιαστικά «φωτογραφίζει» την απόκτηση του Αντίνο. Πρόκειται για βίντεο με έντονες αναφορές στην Αργεντινή, πατρίδα του ποδοσφαιριστή, συνοδευόμενο από τη σημαία της χώρας και μουσική που παραπέμπει ξεκάθαρα στη Λατινική Αμερική, ενώ προειδοποιεί για την… καταιγίδα που έρχεται.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, το συνολικό κόστος της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός αποκτά το 75% των δικαιωμάτων του νεαρού εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας.

πηγή: filathlos.gr