Ποδόσφαιρο: Ο Μαλεζάς στον πάγκο της ΑΕΛ - Real.gr

Σε συμφωνία με τον Στέλιο Μαλεζά για να αναλάβει άμεσα τα ηνία της ΑΕΛ φέρεται να έφτασε η διοίκηση της θεσσαλικής ΠΑΕ. Μετά το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Πετράκη οι άνθρωποι του συλλόγου ξεκίνησαν αμέσως τις επαφές με τους υποψήφιους διαδόχους του νεαρού προπονητή και μέσα σε ένα 24ωρο κατέληξαν στον πρώην τεχνικό της Athens Kallithea.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Στέλιος Μαλεζάς θα είναι από την Τρίτη (7/10) ο νέος προπονητής της ΑΕΛ. Ο 40χρονος είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του και στο ραντεβού που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, επήλθε συμφωνία σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επαφή έγινε και με τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε χθες από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο, οι διοικούντες την ΑΕΛ αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» των αποδυτηρίων στον Στέλιο Μαλεζά.