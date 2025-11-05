Ποδόσφαιρο: Ο Ουντότζι απειλήθηκε με όπλο στο Λονδίνο - Real.gr

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η επίθεση βασίστηκε σε εντάσεις που σχετίζονται με μια επαγγελματική σχέση μεταξύ του παίκτη και του ατζέντη του, πιθανώς μετά από παραβίαση συμβολαίου εκπροσώπησης.

Στιγμές φόβου για τον Ντέστινι Ουντότζι, αμυντικό της Τότεναμ και της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος δέχθηκε απειλή με όπλο στο Λονδίνο, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το BBC Sport, κι επιβεβαίωση σήμερα από τον σύλλογο του Λονδίνου, ο παίκτης δέχθηκε επίθεση από έναν μάνατζερ, που έστρεψε πάνω του ένα όπλο στη διάρκεια αντιπαράθεσης στο βόρειο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψε ότι ένα δεύτερο άτομο είχε επίσης απειληθεί και εκβιαστεί από τον ίδιο επιτιθέμενο. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής πυροβόλου όπλου με πρόθεση εκβιασμού, εκβίασης και οδήγησης χωρίς άδεια, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η επίθεση βασίστηκε σε εντάσεις που σχετίζονται με μια επαγγελματική σχέση μεταξύ του παίκτη και του ατζέντη του, πιθανώς μετά από παραβίαση συμβολαίου εκπροσώπησης.

Οι ερευνητές επαληθεύουν τις συνθήκες του συμβάντος και το πραγματικό κίνητρο, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου.

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη δήλωση, διασφαλίζοντας ότι παρείχε ψυχολογική υποστήριξη στον παίκτη. Παρά το συμβάν, ο Ουντότζι συνέχισε να παίζει τακτικά, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου αγώνα της Τότεναμ, της νίκης με 4-0 στο Champions League εναντίον της Κοπεγχάγης.

Ο αγγλικός σύλλογος εξέφρασε την εκτίμησή του για τον επαγγελματισμό του παίκτη. Έχοντας ενταχθεί στην Τότεναμ από την Ουντινέζε το 2022 για περίπου 15 εκατομμύρια λίρες, ο 22χρονος από τη Βερόνα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και πραγματοποίησε 76 εμφανίσεις για τους «Πετεινούς».