Ποδόσφαιρο: Ο Στσέζνι ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα - Real.gr

Ο Πολωνός τερματοφύλακας Βόιτσεχ Στσέζνι ανανέωσε τη Δευτέρα (7/7) με την Μπαρτσελόνα έως το 2027, όπως ανακοίνωσε ο καταλανικός σύλλογος.

«Η Μπαρτσελόνα και ο παίκτης Βόιτσεχ Στσέζνι κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2027», γράφει η Μπάρτσα σε ανακοίνωση σχετικά με τον 35χρονο πορτιέρε.

Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους και της Άρσεναλ είχε… επανέλθει πέρυσι απ’ τη «σύνταξη» για να αντικαταστήσει τον Γερμανό Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο, και γρήγορα καθιερώθηκε ως βασικός κάτω από τα δοκάρια της Μπάρτσα, μπροστά από τον νεαρό Ισπανό Ινιάκι Πένια.

Ο διεθνής Πολωνός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη πετυχημένη σεζόν των παικτών του Χάνσι Φλικ, η οποία έκλεισε με ένα τρεμπλ (LaLiga, Κύπελλο Ισπανίας, Σούπερ Καπ Ισπανίας). Αναμένεται να περιοριστεί σε ρόλο αναπληρωματικού, πίσω από τον Καταλανό Ζοάν Γκαρσία, που αποκτήθηκε στις αρχές της μεταγραφικής περιόδου από την Εσπανιόλ Βαρκελώνης.

Αυτή η ανανέωση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρηση του εκ των αρχηγών των «μπλαουγκράνα», Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, 33 ετών, ο οποίος βρίσκεται στον σύλλογο από το 2014 και είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει απ’ την «Μπάρτσα» του Λουίς Ενρίκε, που κατέκτησε το Champions League το 2015.

