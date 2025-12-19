Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» θα προτείνουν στη Λάτσιο 4 εκατ. ευρώ και συνιδιοκτησία για τον Μανδά - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη θέμα του τερματοφύλακα, καθώς μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποχωρήσει απ’ το «τριφύλλι» ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι (όπως έχει ζητήσει κι ο ίδιος απ' το τέλος Νοεμβρίου), με τις Βίτζεβ Λοτζ και Γιαγκελόνια να ενδιαφέρονται έντονα για τον Πολωνό.

Το ζήτημα του γκολκίπερ έχει πολλές και διαφορετικές παραμέτρους για τους «πράσινους», τόσο για το υπόλοιπο της εφετινής χρονιάς, όσο και για το προσεχές καλοκαίρι.

Παραμέτρους που αφορούν το πότε και πως θα πωληθεί ο Ντραγκόφσκι, ποιες είναι οι επιλογές του κλαμπ απ’ την αγορά του Γενάρη, τι θα πράξει η ομάδα με τον δανεισμό του Λαφόν πριν ή μετά το τέλος της σεζόν, ενώ βεβαίως είναι πολύ πιθανός κι ο επαναπατρισμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου τον Ιούλιο.

Όλα αυτά μοιάζουν με συγκοινωνούντα δοχεία, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει όλες τις επιλογές του για να βρει τη σωστή ισορροπία σε μία απ’ τις πλέον νευραλγικές θέσεις της ενδεκάδας. Έχοντας πάντα σε πρώτο πλάνο και το όνομα του Χρήστου Μανδά της Λάτσιο, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο των «πράσινων» εδώ και καιρό.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την κίνησή του για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, όχι βεβαίως με τα οικονομικά δεδομένα των 8, 9 ή 10 εκατ. ευρώ που αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου τις τελευταίες 24 ώρες.

Δεν υπάρχει άλλωστε, καμία διάθεση για να… διαλύσει το «τριφύλλι» το Cost Control πριν ξεκινήσει καν τις κινήσεις του στο χειμερινό, μεταγραφικό «παζάρι».

Πληροφορίες από την ιταλική αγορά, αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός θα προτείνει στη Λάτσιο (είτε απευθείας, είτε με δανεισμό κι οψιόν το καλοκαίρι) την αγορά ενός ποσοστού 50% με 60% επί των δικαιωμάτων του Μανδά για ένα ποσό που θα φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Δημιουργώντας έτσι ένα καθεστώς «συνιδιοκτησίας», που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο στον τρόπο με τον οποίο κινείται η ιταλική αγορά στις μεταγραφές και αναζητώντας και μία φόρμουλα για να ικανοποιηθεί και το ποσοστό μεταπώλησης 10% που έχει διατηρήσει ο ΟΦΗ απ’ την παραχώρηση του 24χρονου γκολκίπερ το καλοκαίρι του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ