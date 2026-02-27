Ποδόσφαιρο-Παναθηναϊκός: Ολοταχώς για το ΟΑΚΑ το παιχνίδι με την Μπέτις - Real.gr

Αν και το πρωί της Παρασκευής (27/2) υπήρχαν ενδείξεις ότι η μεταφορά των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα στην άλλη πλευρά του Ολυμπιακού Σταδίου θα οδηγούσε τον αγώνα Παναθηναϊκού – Μπέτις (12/3, 19:45) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το μεσημέρι της ίδιας μέρας προέκυψε ανατροπή.

Στελέχη του ΟΑΚΑ επικοινώνησαν με τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και διαβεβαίωσαν ότι ο δεύτερος κύκλος των έργων, που θα καθιστούσε αδύνατη τη χρήση του γηπέδου, των αποδυτηρίων, των VIP και των δημοσιογραφικών θεωρείων, θα ξεκινήσει από τις 13 Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει ότι το Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι διαθέσιμο για να φιλοξενήσει τον αγώνα της 12ης Μαρτίου με την ισπανική Μπέτις, για τους «16» του Europa League.

Έτσι, οι «πράσινοι», παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει έγκριση από την UEFA για χρήση του «Απόστολος Νικολαΐδης», αναμένεται να διοργανώσουν κανονικά τον αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκμεταλλευόμενοι και τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων φιλάθλων.

Υπέρ της επιλογής του ΟΑΚΑ τάχθηκε και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού, θεωρώντας ότι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια η έδρα αυτή ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα, μέχρι τη μετακόμισή της στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, τον Μάιο του 2027.

ΑΠΕ-ΜΠΕ