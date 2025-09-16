Ποδόσφαιρο-Παναθηναϊκός: Πάει με Κοροπούλη στον πάγκο στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea - Real.gr

Με τον προπονητή της Κ19 Δημήτρη Κοροπούλη, τον άμεσο συνεργάτη του Σταύρο Αμανατίδη και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας του «τριφυλλιού», Βασίλη Αλεξίου, πραγματοποιήθηκε και η σημερινή (16/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», ένα 24ωρο πριν από τον αγώνα με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις συζητήσεις τους με τον Χρήστο Κόντη, προκειμένου να αναλάβει αρχικά ρόλο «υπηρεσιακού» προπονητή κι ακολούθως να «μπει» στο νέο τεχνικό τιμ που θα σχηματιστεί μετά την πρόσληψη του νέου τεχνικού κι όπως όλα δείχνουν τους παίκτες του «τριφυλλιού» θα καθοδηγήσει ο Κοροπούλης στον αυριανό (17/9, 17:30) αγώνα με την Athens Kallithea.

Το όλο ζήτημα γύρω απ’ τον Κόντη αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις επαφές του με τους βασικούς στόχους του για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο, μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, έχοντας συζητήσεις με τρεις προπονητές.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγεφ (ράγισμα στο δάχτυλο του ποδιού), θεραπεία ο Πελίστρι (η παρουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 48ωρο και αποφόρτιση ο Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός στόπερ μαζί με τους Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλο, Σφιντέρσκι, Ρενάτο Σάντσες έμειναν εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης ενόψει Ολυμπιακού, ενώ από πλευράς «μικρών» (παικτών γεννημένων έως το 2004) που προβλέπει ο κανονισμός «μπήκαν» στην αποστολή ο Μπρέγκου που αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, αλλά και οι Μπόκος, Σταμέλλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Δημήτρης Κοροπούλης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αυριανό αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκας, Πάντοβιτς, Μπόκος.