Ποδόσφαιρο - Πάρμα: Ανακοίνωσε τον Στρεφέτσα - Real.gr

H Πάρμα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έως το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση:

Η Πάρμα ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν. Γεννημένος στο Σάο Καετάνο ντο Σουλ στις 18 Απριλίου 1997, ο Γκάμπριελ έχει διπλή υπηκοότητα (βραζιλιάνικη και ιταλική).

Στην Ιταλία, ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας για την ακαδημία νέων της Σπαλ, με την ομάδα Νέων, πριν κάνει το ντεμπούτο του στη Serie B για την πρώτη ομάδα το 2017. Ικανός, είναι επιδέξιος στις ντρίμπλες και τις σέντρες, και τα βασικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ταχύτητα. Στην καριέρα του, έχει κερδίσει τρεις ανόδους στη Serie A με τις Σπαλ, Λέτσε και Κόμο. Τον περασμένο Ιούλιο, μετακόμισε στην Ελλάδα για να παίξει για τον Ολυμπιακό, όπου έχει 21 συμμετοχές, ένα γκολ, πέντε ασίστ και έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League (έδωσε μία ασίστ στον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε συνολικά τρεις συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων εναντίον της Άρσεναλ και της Καϊράτ Αλμάτι).

Σήμερα επιστρέφει στη Serie A, όπου έχει πάνω από 120 συμμετοχές, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Και μια νέα ιστορία με την Πάρμα.

Καλώς ήρθες στους Gialloblu, Γκάμπριελ!»

O Στρεφέτσα ήταν παρών στην χθεσινή (10η και έκτη εντός έδρας) ήττα της Πάρμα (1-4) από την Γιουβέντους. Βρέθηκε στις εξέδρες του «Ennio Tardini» μαζί με τους Ζιόν Σουζούκι και Λαουτάρο Βαλέντι.

Σήμερα το πρωί πέρασε με επιτυχία ιατρικές εξετάσεις και τώρα, το απόγευμα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Πάρμα.

Μετά από 23 αγώνες η Πάρμα βρίσκεται στην 16η θέση (σε 20 ομάδες στην Serie A) με 23 βαθμούς, έξι περισσότερους από την Φιορεντίνα, την πρώτη ομάδα κάτω από τη διαχωριστική γραμμή του υποβιβασμού.

Την Κυριακή θα επισκεφτεί την Μπολόνια.