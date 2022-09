Ποδόσφαιρο: Η La Liga καταδίκασε την ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους

Η «βασίλισσα» επιβλήθηκε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», το βράδυ της Κυριακής (19/09) κι ορισμένοι οπαδοί των «ροχιμπλάνκος» φέρονται να τραγούδησαν συνθήματα με ρατσιστικό περιεχόμενο κατά την είσοδό τους στο στο γήπεδο.

Αυτό συνέβη αφού ο 22χρονος, Βινίσιους, ανέφερε πως «η ευτυχία ενός μαύρου Βραζιλιάνου στην Ευρώπη» κρύβεται πίσω από την πρόσφατη κριτική.

«Καταγγέλλουμε όλα τα επεισόδια εντός και εκτός γηπέδων», δήλωσε εκπρόσωπος της La Liga και συνέχισε: «Συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους για να διατηρήσουμε το ποδόσφαιρό μας φιλικό και ευχάριστο».

Πρόσθεσε ακόμη: «Η γλώσσα μίσους δεν έχει θέση στη La Liga και συνεργαζόμαστε πάντα με τις ομάδες και τις αρχές για να εντοπίσουμε και να φέρουμε στη δικαιοσύνη οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση».

Keep dancing @vinijr, it's a free world, the worst they can do is to keep moaning bout it. pic.twitter.com/MXy342lb1K