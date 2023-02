Ποδόσφαιρο-ΠΑΟΚ: «Τρελαίνει» κόσμο ο Κωνσταντέλιας

Στη Βρετανία, η ιστοσελίδα «The Sun» έχει φωτογραφία του πεσμένου Κωνσταντέλια, να δίνει την πάσα στον Νάρεϊ και αναφέρει στο κείμενό της: «Ο μεταγραφικός στόχος της Άρσεναλ και παιδί-θαύμα του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, έδωσε «την ασίστ της σεζόν» στο ελληνικό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο 19χρονος Κωνσταντέλιας έχει τραβήξει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης χάρη στην εκπληκτική σεζόν που διανύει και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει γίνει εξελιχθεί σε παίκτη-κλειδί του Θεσσαλονικιώτικου συλλόγου».

Το Twitter πήρε... φωτιά από το βράδυ της Κυριακής (19/2), καθώς το όνομα του Γιάνη Κωνσταντέλια έγινε το πρώτο trend.

Watching that, one feels there should be an "Assist of the Year" award.... Take a bow, Giannis Konstantelias! #paokfc#MrBreeze#Konstanteliaspic.twitter.com/pBDl1FXkxU