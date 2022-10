Ποδόσφαιρο-Premier League: Δεν σταματά να σκοράρει ο Χάαλαντ

Ο Νορβηγός σταρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές σήμερα, φθάνοντας τα 17 συνολικά έως τώρα τέρματα, τόσο νωρίς στη σεζόν, δείχνοντας πως έχει τη δυνατότητα να σπάσει όλα τα ρεκόρ την πρώτη του χρονιά στην Αγγλία.

Την ίδια ώρα η Εβερτον έφθανε σε μια σπουδαία νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 στο «Γκούντισον Παρκ». Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ στην καλύτερη έως τώρα εμφάνιση της δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Λονδρέζους.

FULL-TIME Everton 3-0 Crystal Palace

Three goals, three points, as Everton impress at home#EVECRYpic.twitter.com/0Uk81oaIWB