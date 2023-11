Ποδόσφαιρο - Σιέρα Λεόνε: Εισβολείς οπαδοί επιχείρησαν να χτυπήσουν τον Σαλάχ - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, στο 89' ο αγώνας διεκόπη ύστερα από εισβολή οπαδών των γηπεδούχων οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Αρχικά δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θέλουν να τον αγκαλιάσουν καθώς ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ είναι ίνδαλμα σε όλες τις αφρικανικές χώρες.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.

They seem to be going directly to try and attack him ??????pic.twitter.com/qqMrejPbwc