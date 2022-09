Ποδόσφαιρο: Στο πλευρό του Βινίσιους (και) ο Νεϊμάρ

Ο Βινίσιους μπήκε δυναμικά στη σεζόν με πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά έχει εξοργίσει τους αντιπάλους στη LaLiga με τους πανηγυρισμούς του, που περιλαμβάνουν χορό κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ.

Ο 22χρονος έχει επικριθεί ευρέως στην Ισπανία, αλλά ο Βραζιλιάνος διεθνής και συμπαίκτης του στη «σελεσάο» Νεϊμάρ, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, τον ενθάρρυνε να εκφραστεί ελεύθερα: «Ντρίπλαρε, χόρεψε και να είσαι εσύ! Ευτυχισμένος όπως είσαι. Κυνήγησε το αγόρι μου, επόμενος στόχος χορεύουμε», έγραψε ο Νεϊμάρ στο Instagram, για να προσθέσεις ο βετεράνος σέντερ μπακ της Βραζιλίας Τιάγκο Σίλβα: «Μην αφήσεις κανέναν να σου αφαιρέσει την ευτυχία».

