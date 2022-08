Ποδόσφαιρο: Το λιτό «αντίο» του Καμαρά στον Ολυμπιακό

Κι ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τους «Ρωμαίους» για την απόκτηση του παίκτη, ο ίδιος έσπευσε να ευχαριστήσει τους «ερυθρόλευκους» μέσω των social media.

Στο tweet που ανέβασε ο Καμαρά έγραψε απλά «Μια λέξη μόνο, ευχαριστώ», ενώ κάτω από την ανάρτησή του υπάρχουν τρεις φωτογραφίες από την θητεία του στον Ολυμπιακό.

One word: Thank you ?????? pic.twitter.com/oUZpFazTmg