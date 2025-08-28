Quantcast
Πωλείται ο Ιωαννίδης, προς τελική συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ - Real.gr
real player

Πωλείται ο Ιωαννίδης, προς τελική συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ

12:28, 28/08/2025
Πωλείται ο Ιωαννίδης, προς τελική συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ

Ο Παναθηναϊκός πήγε την υπόθεση εκεί που ήθελε με τον Φώτη Ιωαννίδη και θα πάρει το μέγιστο κέρδος που θα μπορούσε έπειτα από μια όχι και τόσο καλή σεζόν του Έλληνα επιθετικού.

Τα χαρακτηριστικά του όμως εκτιμώνται δεόντως στο εξωτερικό και η Σπόρτινγκ έφτασε τελικά να δώσει όσα ζητούσε ο Παναθηναϊκός: 25 εκατομμύρια και 25% ποσοστό μεταπώλησης!

Χθες βράδυ υπήρξε νέα πρόταση που οδήγησε τις δύο πλευρές σε προφορική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η ανταλλαγή εγγράφων, ώστε να οριστικοποιηθεί το deal και ο παίκτης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να πετάξει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία, συνθέτοντας εκεί ένα ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια, οι πράσινοι χάνουν τα πιο πολύτιμα “πετράδια” του ελληνικού κορμού τους και ο χρόνος πιέζει για αντικαταστάτη υψηλού επιπέδου, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και με τον Καλάμπρια αντί του “Βάγια”.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά: Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους - Εικόνες

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά: Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους - Εικόνες

08:20 28/08
Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους στη μαζική επίθεση στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ

Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους στη μαζική επίθεση στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ

11:00 28/08
Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ

10:52 28/08
Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

11:12 28/08
Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ενημέρωσα την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση - Το παρασκήνιο της έντασης

Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ενημέρωσα την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση - Το παρασκήνιο της έντασης

07:41 28/08
Μακελειό στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στα τραυματισμένα παιδιά - Ο δράστης «θαύμαζε» δολοφόνους

Μακελειό στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στα τραυματισμένα παιδιά - Ο δράστης «θαύμαζε» δολοφόνους

09:39 28/08
Στην Ολομέλεια το ν/σ για το Δημόσιο - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Στην Ολομέλεια το ν/σ για το Δημόσιο - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

11:58 28/08
Κατερίνα Παπουτσάκη: Για ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό της – Το ειδυλλιακό σκηνικό στην παραλία

Κατερίνα Παπουτσάκη: Για ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό της – Το ειδυλλιακό σκηνικό στην παραλία

11:15 28/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved