Πωλείται ο Ιωαννίδης, προς τελική συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός πήγε την υπόθεση εκεί που ήθελε με τον Φώτη Ιωαννίδη και θα πάρει το μέγιστο κέρδος που θα μπορούσε έπειτα από μια όχι και τόσο καλή σεζόν του Έλληνα επιθετικού.

Τα χαρακτηριστικά του όμως εκτιμώνται δεόντως στο εξωτερικό και η Σπόρτινγκ έφτασε τελικά να δώσει όσα ζητούσε ο Παναθηναϊκός: 25 εκατομμύρια και 25% ποσοστό μεταπώλησης!

Χθες βράδυ υπήρξε νέα πρόταση που οδήγησε τις δύο πλευρές σε προφορική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η ανταλλαγή εγγράφων, ώστε να οριστικοποιηθεί το deal και ο παίκτης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να πετάξει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία, συνθέτοντας εκεί ένα ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια, οι πράσινοι χάνουν τα πιο πολύτιμα “πετράδια” του ελληνικού κορμού τους και ο χρόνος πιέζει για αντικαταστάτη υψηλού επιπέδου, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και με τον Καλάμπρια αντί του “Βάγια”.

