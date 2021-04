«Πόλεμος» στο ποδόσφαιρο: Ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή Super League - Όλες οι αντιδράσεις

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, filathlos.gr

Στην πρώτη τους ανακοίνωση μάλιστα τόνισαν ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Responding to possible sanctions by UEFA and FIFA from Perez, President of Real Madrid and the first president of the European Super League: If players are not allowed to play in the World Cup, we will create our own World Cup tournament. No problem #europeansuperleaguepic.twitter.com/PHHCLl2Nik