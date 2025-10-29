Πόλο - Champions League: Επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με επίδειξη δύναμης στη Βουδαπέστη, ο Ολυμπιακός έκανε το "2 στα 2" στον Α΄ όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας επιβλήθηκαν πολύ ευκολότερα του αναμενομένου της Βάσας με 15-5 και έβαλαν γερά θεμέλια πρόκρισης στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Ο Ελβις Φάτοβιτς εμπιστεύθηκε αυτή τη φορά τον Μάνο Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια (στην πρεμιέρα κόντρα στη Μλάντοστ είχε παίξει ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος) και ο 28χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε το ματς αποκρούοντας πέναλτι του Γκιάρφας, φτιάχνοντας την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας. Με τον Τάκη Δήμου να εξαπολύει δύο συνεχόμενους “κεραυνούς” από την περιφέρεια, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα και έφτασε να προηγείται 5-1, με πέναλτι του Γενηδουνιά, ενάμισι λεπτό πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Αν και ο γκολκίπερ Μίσεϊ με κάποιες καλές επεμβάσεις σταμάτησε την… αιμορραγία της Βάσας, οι Ούγγροι δεν έβρισκαν λύσεις απέναντι στην πολύ πιεστική “ερυθρόλευκη” άμυνα και η διαφορά “εκτοξεύτηκε” στο 8-2 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι πρωταθλητές Ελλάδας διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμά τους και, όχι απλά δεν απειλήθηκαν, αλλά άνοιξαν ακόμη περισσότερο την “ψαλίδα”, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 15-5. Σκόραραν εννέα διαφορετικοί παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ ο Ζερδεβάς κατέγραψε 17 αποκρούσεις, έχοντας πάντως σπουδαία βοήθεια από την άμυνά του.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο)

Οι συνθέσεις:

ΒΑΣΑΣ (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίσεϊ, Λάκατος 2, Τάσι, Βαρνάι, Γκάμπορ 1, Σέλεϊ-Ράουσερ 1, Ντάλα, Τζούρτζιτς 1, Φώσκολος, Μπάτορι, Γκιάρφας, Σάλαϊ, Κοϊμπρα, Ράγκατς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 3, Λυκούδης 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος