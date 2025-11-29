Πόλο-Champions League γυναικών: Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός - Επικράτησε 16-8 της Ντουναουιβάρος - Real.gr

Quantcast
Πόλο-Champions League γυναικών: Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός – Επικράτησε 16-8 της Ντουναουιβάρος

23:00, 29/11/2025
Ο Ολυμπιακός πάτησε το… κουμπί της επιτάχυνσης και δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Ντουναουιβάρος, επικρατώντας 16-8 στο «Π. Καπαγέρωφ» για την 3η αγωνιστική του Α΄ ομίλου του Champions League γυναικών. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν ακάθεκτες την πορεία στη διοργάνωση, φτάνοντας στο απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η Άμπι Άντριους ήταν ασταμάτητη, σημειώνοντας 6 τέρματα και οδηγώντας την επίθεση της ομάδας του Χάρη Παυλίδη, με την Ειρήνη Νίνου να ακολουθεί στο σκοράρισμα με 4 γκολ. Παρά την απουσία της τραυματία Στεφανίας Σάντα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να παρουσιάζει εντυπωσιακή συνοχή και σταθερότητα, φτάνοντας τις 15 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 4-1, 5-3, 2-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Διρχαλίδου, Τριχά, Άντριους 6, Σιούτη 2, Κραβαρίτη, Νίνου 4, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΝΤΟΥΝΑΟΥΒΑΡΟΣ: Μάτζκο, Μίχοκ, Μπόρσι 1, Γιονκλ, Χόρβατ 2, Μαχιέου, Σζάμπο 1, Γκάρντα 3, Παλ, Μιλίτσεβιτς, Σούμεγκι 1, Κάκας, Κατσιμπρή.

