Πόλο - Euro Cup ανδρών: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στα πέναλτι τη Βαζούτας και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βουλιαγμένη - Real.gr

Πόλο – Euro Cup ανδρών: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στα πέναλτι τη Βαζούτας και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βουλιαγμένη

23:20, 04/12/2025
Οι "πράσινοι" βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά με "καθαρή" νίκη στο ελληνικό ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής (12 Φεβρουαρίου) με τη Βουλιαγμένη, θα πάρουν εκείνοι το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ, σε βάρος του ΝΟΒ, που βολεύεται ακόμη και με ήττα στα πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε “ζωντανός” στη μάχη της πρόκρισης στους “16” του Euro Cup ανδρών στην υδατοσφαίριση, νικώντας στο Σεράφειο τη Βαζούτας με 21-18 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 17-17), για την 5η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου. Οι “πράσινοι” βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά με “καθαρή” νίκη στο ελληνικό ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής (12 Φεβρουαρίου) με τη Βουλιαγμένη, θα πάρουν εκείνοι το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ, σε βάρος του ΝΟΒ, που βολεύεται ακόμη και με ήττα στα πέναλτι. Η ουγγρική ομάδα, παρά την ήττα της, βρίσκεται “αγκαλιά” με την πρόκριση, αρκεί να νικήσει στο τελευταίο παιχνίδι της την αδύναμη Μπουντούτσνοστ στη Βουδαπέστη.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη προηγήθηκε 3-1 στο ξεκίνημα, με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου, αλλά δεν κατάφερε να εδραιώσει το προβάδισμά της, καθώς της έλειψε η σταθερότητα στην άμυνα. Οι Μαγυάροι ανέτρεψαν το σκορ και πήραν προβάδισμα 8-6, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει γρήγορα σε 8-8 με πέναλτι του Γκιουβέτση και το τρίτο προσωπικό τέρμα του Παπανικολάου. Ο διεθνής φουνταριστός συνέχισε το… ρεσιτάλ του, αλλά η Βαζούτας είχε τις απαντήσεις και οι δύο ομάδες εξακολούθησαν να συμβαδίζουν στο σκορ ως το τέλος της τρίτης περιόδου (14-14).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός με γκολ του Κοπελιάδη και του Μπανίτσεβιτς προηγήθηκε 16-14, αλλά ο νεαρός Μορ Μπένεντεκ (γιος του πρόωρα χαμένου θρύλου του παγκόσμιου πόλο, Τίμπορ Μπένεντεκ) μείωσε άμεσα. Οι “πράσινοι” έχασαν επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω και ο Εκλερ τους… τιμώρησε με δύο διαδοχικά γκολ, δίνοντας προβάδισμα (17-16) στην ουγγρική ομάδα, 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν αποβολή και ο Γκιουβέτσης στα 15 δευτερόλεπτα ισοφάρισε 17-17, διατηρώντας “ζωντανές” τις ελπίδες του “τριφυλλιού” για πρόκριση στη φάση των “16”.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Τσατσόφσκι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στην πρώτη εκτέλεση των Ούγγρων, ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε το σουτ του Εκλερ και ο Παναθηναϊκός με 4/4 από Γκιουβέτση, Χαλυβόπουλο, Κουρούβανη και Παπανικολάου πήρε τη νίκη με 21-18 και τους δύο βαθμούς.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-4, 7-6, 3-3
Στα πέναλτι: 4-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 7, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Ουιφαλούσι, Τατράι 3, Τσάπο 1, Σουσιασβίλι 1, Τσατσόφσκι 2, Εκλερ 2, Γιάνσικ 1, Μπένεντεκ 2, Κόβατς 2, Μέσαρος, Μπούντσουχ 1, Μπατίζι 2, Κόρομ, Σίμον 1

Η βαθμολογία του Γ΄ ομίλου μετά από πέντε αγωνιστικές, διαμορφώνεται ως εξής: Βουλιαγμένη 11, Βαζούτας 10, Παναθηναϊκός 9, Μπουντούτσνοστ 0.

