Πόλο - Euro Cup ανδρών: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στα πέναλτι τη Βαζούτας και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βουλιαγμένη - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε “ζωντανός” στη μάχη της πρόκρισης στους “16” του Euro Cup ανδρών στην υδατοσφαίριση, νικώντας στο Σεράφειο τη Βαζούτας με 21-18 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 17-17), για την 5η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου. Οι “πράσινοι” βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά με “καθαρή” νίκη στο ελληνικό ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής (12 Φεβρουαρίου) με τη Βουλιαγμένη, θα πάρουν εκείνοι το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ, σε βάρος του ΝΟΒ, που βολεύεται ακόμη και με ήττα στα πέναλτι. Η ουγγρική ομάδα, παρά την ήττα της, βρίσκεται “αγκαλιά” με την πρόκριση, αρκεί να νικήσει στο τελευταίο παιχνίδι της την αδύναμη Μπουντούτσνοστ στη Βουδαπέστη.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη προηγήθηκε 3-1 στο ξεκίνημα, με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου, αλλά δεν κατάφερε να εδραιώσει το προβάδισμά της, καθώς της έλειψε η σταθερότητα στην άμυνα. Οι Μαγυάροι ανέτρεψαν το σκορ και πήραν προβάδισμα 8-6, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει γρήγορα σε 8-8 με πέναλτι του Γκιουβέτση και το τρίτο προσωπικό τέρμα του Παπανικολάου. Ο διεθνής φουνταριστός συνέχισε το… ρεσιτάλ του, αλλά η Βαζούτας είχε τις απαντήσεις και οι δύο ομάδες εξακολούθησαν να συμβαδίζουν στο σκορ ως το τέλος της τρίτης περιόδου (14-14).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός με γκολ του Κοπελιάδη και του Μπανίτσεβιτς προηγήθηκε 16-14, αλλά ο νεαρός Μορ Μπένεντεκ (γιος του πρόωρα χαμένου θρύλου του παγκόσμιου πόλο, Τίμπορ Μπένεντεκ) μείωσε άμεσα. Οι “πράσινοι” έχασαν επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω και ο Εκλερ τους… τιμώρησε με δύο διαδοχικά γκολ, δίνοντας προβάδισμα (17-16) στην ουγγρική ομάδα, 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν αποβολή και ο Γκιουβέτσης στα 15 δευτερόλεπτα ισοφάρισε 17-17, διατηρώντας “ζωντανές” τις ελπίδες του “τριφυλλιού” για πρόκριση στη φάση των “16”.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Τσατσόφσκι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στην πρώτη εκτέλεση των Ούγγρων, ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε το σουτ του Εκλερ και ο Παναθηναϊκός με 4/4 από Γκιουβέτση, Χαλυβόπουλο, Κουρούβανη και Παπανικολάου πήρε τη νίκη με 21-18 και τους δύο βαθμούς.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-4, 7-6, 3-3

Στα πέναλτι: 4-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 7, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Ουιφαλούσι, Τατράι 3, Τσάπο 1, Σουσιασβίλι 1, Τσατσόφσκι 2, Εκλερ 2, Γιάνσικ 1, Μπένεντεκ 2, Κόβατς 2, Μέσαρος, Μπούντσουχ 1, Μπατίζι 2, Κόρομ, Σίμον 1

Η βαθμολογία του Γ΄ ομίλου μετά από πέντε αγωνιστικές, διαμορφώνεται ως εξής: Βουλιαγμένη 11, Βαζούτας 10, Παναθηναϊκός 9, Μπουντούτσνοστ 0.